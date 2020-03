Trasporti: le realtà che combattono il Coronavirus e mandano avanti il Paese

In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, ci sono tante realtà del mondo della ferrovia o dei trasporti in generale, che stanno andando avanti per garantire a chi sta a casa di condurre una vita per quanto possibile "normale".

Non pretendiamo di nominarle tutte, ma ci fa piacere citare qualche esempio concreto.

Nei giorni scorsi abbiamo visto le tante compagnie ferroviarie merci che stanno continuando a portare avanti i trasporti nel nostro Paese. Da Mercitalia Rail a GTS, passando per CFI e DB Cargo, tanto per citarne alcune, tutti si stanno dando da fare in sicurezza e con responsabilità per mandare avanti l'Italia, spesso in maniera discreta e lontano dal clamore della folla.

A loro, però, vogliamo aggiungere anche altri che stanno mettendo il massimo impegno per rendere questo periodo meno difficile. Ci piace quindi citare Sirti che in Veneto interviene per ripristinare dei guasti sulle infrastrutture di telecomunicazione garantendo nuovamente i servizi essenziali di connettività alla popolazione, alle famiglie e alle imprese della zona e in Campania garantisce la continuità dei lavori di cabina necessari per il potenziamento infrastrutturale del Nodo di Napoli ma anche Arcese che con oltre 50 partenze ferroviarie al giorno continua a collegare l’Europa in sicurezza e con responsabilità.

Ci piace ricordare Fincantieri che con il varo dell’ultima maxi-campata da 100 metri del nuovo ponte di Genova ha scavalcato la ferrovia ponendo quasi l’80% dell’intera struttura in quota ma anche il Gruppo SMET che attraverso il proprio network logistico internazionale sosterrà gli ospedali italiani con la consegna del materiale di cui abbisognano.

Il tutto senza dimenticare chi sta mettendo fisicamente mano "al portafoglio", come Alstom che ha fatto una donazione all'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per l’acquisto di attrezzature, beni e servizi che serviranno alla realizzazione di specifiche iniziative per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza o GCF che con una donazione di 300.000 euro da Rossi Group interviene a sostegno del Policlinico Gemelli di Roma impegnato in prima linea, anche con il Presidio Columbus, nella lotta contro il Coronavirus.

Tutte realtà del nostro mondo o collegate ad esso che non si rassegnano ma che vanno avanti per quanto possibile. Perché ormai è chiaro che questa battaglia la vinciamo solo se, ognuno nelle proprie possibilità, tiriamo tutti fuori il meglio di noi stessi.

Foto Sirti e SMET