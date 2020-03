Ferrovie: caos e interruzioni del servizio Amsterdam-Bruxelles

Situazione difficile e in continua evoluzione per i nostri connazionali che tentano di rientrare in Italia dai Paesi Bassi.

Secondo le informazioni disponibili infatti, i collegamenti ferrovieri tra Amsterdam e Bruxelles, da dove ancora partono voli Alitalia per Roma, sono in una situazione di caos e in continua evoluzione. L’ambasciata italiana all’Aja sta facendo tutto il possibile per assistere gli italiani che dai Paesi Bassi vogliono rientrare in patria.



Per raggiungere la capitale belga, da dove per partono gli unici voli che dal Benelux raggiungono Roma, restano al momento operativi alcuni voli della KLM in partenza da Schipol, l’aeroporto di Amsterdam.

Il prossimo volo di oggi è programmato per le 21,40. Per domani vengono dati ancora operativi i voli KLM Amsterdam-Bruxelles delle 6,50, delle 9,25 e delle 1330. Da Bruxelles è poi possibile proseguire il viaggio per Roma con i due voli giornalieri (alle 11.30 e alle 18.30) operati da Alitalia. Dopo la chiusura delle frontiere annunciata ieri sera dal Belgio la situazione è in continua evoluzione.