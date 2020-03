Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

È ancora purtroppo l’emergenza per il diffondersi della pandemia di Coronavirus a dominare le notizie anche dal mondo ferroviario.

Ormai i servizi sia nazionali che regionali sono stati ridotti al minimo indispensabile da tutte le compagnie che operano a varo titolo sul territorio del nostro Paese. Limitati o sospesi ovviamente anche i servizi internazionali. Gli spostamenti sono consentiti solo nel rispetto delle restrittive norme varate dal Governo, il che ha comportato un visibile calo dei viaggiatori (Ferrovie: i numeri in picchiata del trasporto passeggeri sui treni in Italia) e con autocertificazione (Ferrovie, Coronavirus: FS Italiane lancia App per autocertificazione spostamenti).

Chiusi a scopo tutelativo, anche alcuni importanti stabilimenti di produzione dei convogli come la Hitachi (Ferrovie: chiudono per tre settimane gli stabilimenti di Hitachi Rail), e bloccati alcuni cantieri come quelli del Terzo Valico (Ferrovie: aziende all’opera nei cantieri del Terzo Valico si sono fermate o si fermeranno).

Per garantire l’approvvigionamento di beni di servizio, viaggiano invece a pieno regime alcune delle principali compagnie ferroviarie di trasporto merci come DB Cargo (Ferrovie: DB Cargo Italia è operativa al 100%), BLS Cargo (Ferrovie: i treni BLS Cargo sono attualmente in servizio senza alcuna limitazione) e GTS (Ferrovie, Muciaccia: "GTS è operativa al 100%").

E viaggia anche Mercitalia Rail che però vede una flessione del traffico (Ferrovie: per il Polo Mercitalia flessione di traffico del 20% ).

Anche nelle notizie dall'estero si parla purtroppo della pandemia, molti paesi stanno prendendo provvedimenti simili a quelli già presi in Italia, così in Francia assalto ai treni come da noi, prima dello stop (Ferrovie: in Francia come in Italia, esodo di massa sui treni prima del blocco), e sospensione dei cantieri del Suite Rapide (Ferrovie: la Francia sospende anche i cantieri Suite Rapide), mentre in Germania le ferrovie scelgono di facilitare il rientro dei tedeschi dall'estero (Ferrovie, Germania: le DB agevolano il rientro in patria con viaggi gratuiti).

In Svizzera vengono limitati i servizi di trasporto (Ferrovie: da giovedì l’offerta dei trasporti pubblici svizzeri sarà gradualmente ridotta) e in Romania vengono temporaneamente fermati alcuni convogli (Ferrovie, Romania: CFR Călători sospende alcuni treni per contrastare il Coronavirus).

Poche le notizie non riguardanti l’emergenza Coronavirus, e più strettamente inerenti al materiale rotabile. Da ricordare l’arrivo di nuove locomotive Vectron di Siemens sui binari dell’Europa (Ferrovie: si completa la flotta di Vectron Siemens di Metrans) e la consegna dei bimodali AT300 di Hitachi Rail per alcune compagnie ferroviarie britanniche (Ferrovie: si completa la consegna degli AT300 di Hitachi Rail).

Appuntamento tra sette giorni!