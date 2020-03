Ferrovie, treni a Fiumicino pieni, Tajani: "Serve l'Esercito, subito"

"Stazione dell'aeroporto di Fiumicino. Insisto: l'esercito ovunque è la soluzione per far rispettare le regole. Ora basta!".

Queste le parole rilasciate sulla sua pagina Facebook dall'europarlamentare Antonio Tajani (FI). Dalla stazione dell'aeroporto come noto parte il Leonardo Express diretto alla stazione Termini di Roma e il treno regionale per Fara Sabina/Orte della FL1 che nella Capitale ferma in diverse stazioni tra cui Ostiense, Tuscolana e Tiburtina.

Qualcuno sostiene che le foto postate non siano attuali perché le persone vestono indumenti leggeri ma oggi a Roma la giornata è più che primaverile e ingrandendo le immagini si vedono chiaramente persone indossare mascherine.

A meno di clamorose smentite sarebbe la dimostrazione che siamo ancora ben lontani da un'effettiva quarantena di massa, l'unica soluzione concreta allo stato attuale per rallentare l'epidemia del Coronavirus.