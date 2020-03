Ferrovie, Austria: le curiosità del "Lost & Found"

Non c'è nulla che non possa essere perso, se ne sono accorte le ferrovie austriache ÖBB.

Nel 2019 i dipendenti del centro servizi Lost & Found di ÖBB sono stati in grado di garantire il ritrovamento degli oggetti persi oltre 11.000 volte.

In particolare durante l'anno circa 10.000 borse, valigie o zaini trovati sono stati consegnati a ÖBB. Le apparecchiature elettroniche e IT, che sono state perse quasi 5.000 volte, sono al secondo posto. Per completare i primi 3 oggetti trovati ci sono sorprendentemente denaro, titoli e carte bancarie che sono stati riconsegnati 4.200 volte a una sede Lost & Found. Di questi, per ben 107 volte si è tratto di somme elevate di denaro, che sono state spesso trovate negli sportelli bancomat o in seconda battuta nei bagni.

Oltre ad altri oggetti classici come abbigliamento (3.900 pezzi), carte d'identità e documenti (2.300 pezzi) o chiavi (1.800 pezzi), ci sono sempre molte curiosità tra quanto rinvenuto e portato nei Lost & Found.

In totale, nel 2019 sono stati trovati 104 strumenti musicali. Tra questi c'erano 23 strumenti a fiato. Oltre alle trombe, ai clarinetti e ai flauti, è stato trovato per la prima volta anche un didgeridoo che viste le dimensioni non è esattamente uno strumento facile da dimenticare.