Ferrovie: servizio viaggiatori sospeso a Fondi-Sperlonga

Torna ad esserci una stazione non servita dal traffico passeggeri a causa del Coronavirus.

Trenitalia rende infatti noto che a seguito dell'Ordinanza della Regione Lazio del 19 marzo 2020 per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, i treni Regionali della relazione Roma - Napoli via Formia non fermano per servizio viaggiatori a Fondi-Sperlonga.

Cliccando qui è possibile reperire la lista dei treni direttamente coinvolti.