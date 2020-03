Ferrovie, Torino: riqualificazione delle ex aree ferroviarie

Al via oggi la cabina di regia organizzata dal Comune di Torino e da FS Sistemi Urbani per la riqualificazione di ex aree ferroviarie dismesse della città.

Sono 500mila metri quadri gli spazi del Gruppo FS Italiane che saranno destinati prevalentemente ad uso turistico, ricettivo, commerciale e terziario.

Si tratta di un ulteriore step del percorso avviato a maggio con il workshop "Rail City Lab" al quale hanno partecipato investitori, progettisti, imprenditori e istituzioni locali che si sono confrontati sul futuro di queste aree basandosi su tre temi: Città del Vivere, Città delle Connessioni, Città della Sostenibilità.

Il dettaglio delle ex aree ferroviarie oggetto di riqualificazione sono disponibili su fssistemiurbani.it.

