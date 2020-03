Ferrovie: una coppia di Frecciargento al giorno tra Bolzano e Roma

Fino al termine dell’emergenza Coronavirus, sulla linea ferroviaria del Brennero è garantita una corsa giornaliera da/per Roma, con un Frecciargento, rispetto alle 5 precedentemente operanti sulla tratta.

A renderlo noto in un comunicato è la provincia autonoma di Trento. Il treno per Roma parte da Trento alle 15.41. Quello proveniente dalla capitale arriva a Trento alle 13.15 per poi proseguire verso Bolzano.

Dal 18 marzo sono inoltre sospese le corse dei treni interregionali sulla tratta fra Brennero e Bologna. Si tratta in tutto di 14 corse giornaliere che, con le forti restrizioni imposte alla mobilità, verrebbero comunque disertate dall'utenza. Le limitazioni, annunciate ieri dal Governo, sono coerenti con le politiche adottate dall'Italia per contrastare la pandemia in corso.