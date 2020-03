Ferrovie: i treni BLS Cargo sono attualmente in servizio senza alcuna limitazione

I convogli operati da BLS Cargo sono attualmente in servizio senza alcuna limitazione.

L’azienda è in stretto contatto con tutti i suoi partner in Italia e nel nord della Svizzera. Tutti gli attori del traffico merci su rotaia sono totalmente consapevoli del loro ruolo cruciale nel mantenere le catene di approvvigionamento internazionali in questi tempi difficili.

BLS Cargo è inoltre impegnata in collaborazione con organizzazioni internazionali (ad es. ERFA) per spingere a livello internazionale - in particolare le autorità italiane e dell’UE - a garantire e mantenere la piena disponibilità di qualsiasi infrastruttura critica.

BLS Cargo ha lanciato una unità di crisi per definire misure preventive e reattive, basate su linee guida e raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali.

Tra l'altro, sono decretate misure igieniche, regole comportamentali («distanziamento sociale», lavoro a domicilio), restrizioni alle riunioni e riduzione dei viaggi di lavoro. A seconda degli ulteriori sviluppi, potrebbero essere adottate ulteriori misure.