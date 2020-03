Ferrovie, in Sicilia l’assessore Falcone annuncia: “Disposta sospensione dell’80% delle corse”

“Nell’ambito delle azioni di contenimento dell’epidemia di Coronavirus in Sicilia, il Governo Musumeci di concerto con Trenitalia ha disposto la sospensione dell’80 per cento delle corse ferroviarie dell’isola”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone. Il provvedimento in vigore da oggi, “si è reso necessario per ridurre allo stretto indispensabile gli spostamenti di persone nella Regione via treno, così da abbattere ancora le occasioni di potenziale contagio”.

“Per quanto riguarda i ristori all'utenza – prosegue Falcone – siamo a lavoro con Trenitalia per trovare delle opportune soluzioni di rimborso per gli abbonati. Ai siciliani va ricordato che questo è il momento della responsabilità e del buon senso”.

“Siamo tutti chiamati al rispetto delle restrizioni, a non uscire di casa se non quando non se ne può fare a meno, per battere il Coronavirus e metterci alle spalle questa drammatica emergenza”, conclude l’assessore Falcone.