Ferrovie: BLS riduce i treni sulla linea del Sempione

Anche BLS riduce l’offerta del trasporto pubblico sulle proprie linee, in particolare sul Sempione.

In seguito alle decisioni del Consiglio federale svizzero di ridurre il trasporto pubblico ai servizi necessari per lo spostamento dei pendolari e rinunciare ai collegamenti con orientamento piuttosto per il tempo libero, BLS ridurrà anche il servizio del trasporto viaggiatori attraverso il Sempione.

Quindi, a partire da giovedì 19 marzo 2020 l’offerta di trasporto pubblico svizzero sarà ridotta. L'attuazione da parte di BLS avverrà gradualmente fino al 23 marzo 2020.

Dal 19 marzo il RegioExpress tra Briga e Domodossola circolerà solo durante gli orari di punta mattutino e serale. Durante il giorno il servizio sarà interrotto. I seguenti treni saranno in servizio:

- Partenze da Domodossola: 4.37, 5.58, 6.58, 17.58, 18.58

- Partenze da Briga: 5.22, 6.22, 17.22, 18.22, 0.22

Misure Trasporto veicoli BLS

Trasporto veicoli Brig–Iselle: Dal 19.3.2020 circolano soltanto i treni più importanti del mattino e della sera. I seguenti treni saranno in servizio:

- Briga part. 5.28 - Iselle arr. 5.47

- Iselle part. 6.06 - Briga arr. 6.25

BLS consiglia agli utenti di consultare regolarmente l'orario online bls.ch/orario dove sono disponibili tutti i dettagli. Maggiori informazioni a questo link.