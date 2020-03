Ferrovie: un ringraziamento ai ferrovieri che lavorano nonostante il Coronavirus

Il nostro Paese sta attraversando un'emergenza che sicuramente non ha avuto pari nell'epoca moderna.

Se l'Italia ancora non è ancora andata a fondo il merito è di tutti coloro che, stringendo i denti, provano a far sì che questo periodo duri il meno possibile o che, comunque, possa essere affrontato nella maniera migliore.

In prima battuta, come è giusto che sia, ci sono tutti coloro che negli ospedali e non solo stanno curando i malati di Coronavirus mettendo a rischio la loro stessa salute per quella degli altri.

In seconda battuta, tuttavia, vengono tutti gli altri lavoratori che stanno garantendo i servizi essenziali per la comunità, non risparmiandosi in quanto a orari di lavoro, abnegazione ed esposizione a rischi. Tra tutti, visto l'argomento che trattiamo, ci sembra giusto in queste righe ricordare i tanti ferrovieri che stanno lavorando in questi giorni per impedire che il Paese si blocchi, pur con servizi ridotti all'osso.

Il nostro pensiero non va soltanto a chi si occupa del trasporto delle persone, ma anche a chi si occupa del trasporto delle merci, impedendo di fatto che non solo l'economia del Paese ma anche la vita di ognuno di noi vada a rotoli.

Non abbiamo numeri ufficiali da proporvi, ma possiamo dirvi con certezza che pur nell'emergenza sono tantissimi i treni merci in circolazione, di tutte le compagnie ferroviarie, per trasportare generi di qualsiasi tipo all'interno della nostra nazione così da non far mancare nulla nelle nostre case.

Un impegno, parimenti a quello messo in campo da chi aiuta a muovere le persone, che dimostra ancora una volta il grande spirito di sacrificio dei ferrovieri che quando il destino chiama non esitano un secondo a rispondere "Presente".