Ferrovie, Germania: da Siemens 20 Mireo Plus B per il Baden-Württemberg

L'autorità ferroviaria dello stato tedesco del Baden-Württemberg (SFBW) ha ordinato a Siemens Mobility 20 treni elettrici a batteria Mireo Plus B.

I treni, che saranno utilizzati intorno a Ortenau, sono previsti in consegna entro dicembre 2023.

Il Mireo Plus B è una EMU da due elementi con 120 posti ciascuna. Ha sia un pantografo che una batteria per la trazione. Ciò consente loro di funzionare su linee con e senza linee aeree: l'autonomia della batteria elettrica è di 80 chilometri secondo le informazioni del produttore. La batteria, che è installata in due container sotto il treno, viene caricata dal recupero durante le frenate o tramite la linea aerea.

I 20 veicoli saranno utilizzati nel trasporto ferroviario regionale sulla rete 8 Ortenau. Questa rete copre le linee Offenburg - Freudenstadt / Hornberg, Offenburg - Bad Griesbach, Offenburg - Achern, Achern - Ottenhöfen e Biberach (Baden) - Oberharmersbach-Riersbach. Secondo l'annuncio, Siemens si occuperà anche della manutenzione per 29,5 anni.

Il finanziamento dei treni costruiti nello stabilimento Siemens di Krefeld per un importo di 77 milioni di EUR è fornito dalla KfW IPEX-Bank e ha una durata di 28 anni. "Il finanziamento contribuisce non solo alla riduzione diretta delle emissioni di CO2, ma anche alla promozione di tecnologie innovative e rispettose del clima nel trasporto ferroviario", afferma Andreas Ufer, amministratore delegato di KfW IPEX-Bank.