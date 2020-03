Ferrovie, Germania: le DB agevolano il rientro in patria con viaggi gratuiti

La Germania inizia a dare qualche segno di vita nel contrasto al Coronavirus e sicuramente tra le aziende più attive in tal senso c'è DB.

Deutsche Bahn ha infatti deciso di supportare il governo federale nel rimpatriare i viaggiatori dall'estero verso la Germania. Le carte d'imbarco delle compagnie aeree servono in tal senso come biglietti del treno per il proseguimento del viaggio verso l'aeroporto di destinazione effettivo fino a casa.

Il CEO di DB Richard Lutz ha detto: “Aiutiamo rapidamente e in modo non burocratico. Insieme al governo federale e alle compagnie aeree, offriamo sicurezza a tutti coloro che ora sono bloccati all'estero e vogliono tornare a casa".

Deutsche Bahn offre ai passeggeri un viaggio gratuito di andata e ritorno dagli aeroporti di destinazione in Germania. I biglietti aerei o le carte d'imbarco sono riconosciuti come biglietti sui treni di DB. Questa nuova agevolazione si applica fino alla fine del mese.