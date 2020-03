Trasporti: da Anas 76 nuovi bandi per lavori pavimentazione rete stradale e autostradale

Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati da Anas (Gruppo FS Italiane) 76 nuovi bandi di gara per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione.

Il valore complessivo è di 380 milioni di euro nell'ambito del piano #bastabuche, arrivato alla settima tranche e che ha consentito di pavimentare quasi 30mila km di corsie stradali, per un valore di quasi 2 miliardi di euro.

Con la nuova tornata di bandi Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali nel corso del 2019. L’obiettivo è di intervenire in modo veloce ed efficace per la manutenzione programmata della rete stradale e autostradale così da avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale per migliorare la qualità del servizio offerto e contribuire al rilancio del settore.

Fonte FS News