Ferrovie, allarme Or.S.A.: “L’intercity è il treno del contagio. Servono controlli seri”

Secondo un comunicato del sindacato Or.S.A, lo stop ai collegamenti con la Sicilia, firmato dal ministro De Micheli, oltre a essere tardivo, lascia “scoperte” alcune falle, le più pericolose: i treni.

Il decreto prevede infatti che le “persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione. E, ancora, sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. Il trasporto aereo delle persone, da e verso la Sicilia, è assicurato soltanto per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola”.

Sono assicurati 4 voli al giorno da Roma e Milano con Catania e Palermo ed è garantito il solo Intercity Giorno da Roma.

“A rendere vani gli sforzi - scrive l’Or.S.A. - si pone l’incomprensibile principio per cui: Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno Intercity Roma/Palermo e viceversa. Si rammenta che proprio i treni intercity da e per la Sicilia, sono stati utilizzati e saranno utilizzati per l’esodo di massa dalle zone rosse del Nord Italia verso la Sicilia”

Il sindacato denuncia inoltre che i controlli sanitari sui passeggeri che sbarcano in Sicilia sono del tutto insufficienti, dato che l’accertamento si limita alla misurazione della temperatura che, come chiarito dal Ministero della Salute, non è un parametro di riferimento attendibile per escludere con certezza il contagio da Coronavirus.

“Se a ciò si aggiunge che i controlli per la quarantena obbligatoria sono ancora molto approssimativi, ne viene fuori una previsione di contagio in Sicilia destinata a espandersi come nelle regioni del Nord e in un territorio con scarsissime dotazioni sanitarie è tragedia annunciata”.

Il sindacato ritiene pertanto inefficaci le misure previste nel “Decreto Sicilia” e a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie fa proprio il testo e le richieste di una petizione lanciata nei canali social, a questo link.

- Divieto di spostarsi da e per la Sicilia se non per comprovati casi di estrema necessità

- Nei casi di comprovata necessità, i viaggiatori che giungono in Sicilia devono essere sottoposti a “tampone” di controllo e posti in quarantena obbligatoria, in locali appositamente dedicati, fino alla certezza clinica certificata di negatività al virus codiv-19

- I controlli delle forze dell’ordine e i presidi sanitari devono essere permanenti nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie d’ingresso alla Regione Sicilia, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria per conclamato depotenziamento del virus in tutta la nazione.