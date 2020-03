Ferrovie: Hitachi Rail chiude gli stabilimenti

Lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia e tutti gli altri del gruppo Rail e Segnalamento dell’azienda rimarranno chiusi oggi, come richiesto dal sindacato.

Previsto poi il confronto per riorganizzare la sicurezza nelle lavorazioni a rischio per arrivare alla sanificazione generale dei luoghi di lavoro. “Per il momento – spiega Yuri Citera, segretario della Fim-Cisl – Hitachi ha chiuso per una giornata ma in fase di trattativa chiederemo una chiusura più lunga”.

Per chiarire ulteriormente la questione, l’azienda ha inviato una lettera nella quale spiega di voler aderire “pienamente” al Protocollo siglato tra Governo, parti sociali e Confindustria, sabato 14 marzo Per questo, nonostante le iniziative di prevenzione già messe in atto, Hitachi ha deciso la chiusura di tutte le aziende italiane del gruppo.

“L’Unità di crisi aziendale – assicura il management Hitachi - è già al lavoro per assicurare in breve tempo l’applicazione di tutte le ulteriori condizioni di sicurezza previste dal Protocollo, al fine di consentire la ripresa delle attività.

È in corso di verifica la possibilità di utilizzare le misure previste dal Governo o, in alternativa, il ricorso agli istituti contrattuali. Per coloro i quali sono impegnati sui cantieri, l'azienda sta lavorando con i clienti e partner per ridurre al massimo le attività operative, considerando che molte di esse sono a garanzia della continuità del pubblico servizio. Pertanto, per tali lavoratori saranno previste misure straordinarie per assicurare lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza e a tutela della salute”.

“La Uilm di Pistoia, vuole manifestare il più sincero apprezzamento per la sensibilità e l'attenzione che Hitachi ha dimostrato nell'accogliere le nostre istanze contenute nella richiesta del 13 c.m. a tutela di tutti i lavoratori!”

Scrive Simona Gigetti, Segretaria di Uilm Pistoia. Che aggiunge: “la Uilm ribadisce la piena disponibilità, già a partire da domani, nel giusto tempo, ad affrontare e discutere tutte le misure previste, nel rispetto della salute dei lavoratori e dell'azienda stessa”.