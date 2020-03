Ferrovie: Italo fronteggia il Coronavirus con una nuova copertura sanitaria per tutti i dipendenti

In un momento storico così delicato, a causa della propagazione del virus Covid 19, Italo ha deciso di mettere in campo misure eccezionali per essere vicina ai propri dipendenti.

Da oggi infatti tutto il team di Italo beneficerà di una speciale copertura sanitaria, studiata ad hoc per fronteggiare questa emergenza globale. L’assicurazione coprirà tutte le fasi possibili del decorso del virus: dall’indennità di ricovero all’indennità di convalescenza, fino a riconoscere un’assistenza post-ricovero che prevede un aiuto pratico nella realtà familiare di tutti i giorni per supportare attività come consegna spesa a domicilio, servizio di baby sitter e pet sitter, collaboratrice domestica e tanto altro.

Un’iniziativa di Italo per i suoi 1500 dipendenti per stargli vicino nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e prestare loro un concreto supporto.