Ferrovie: anche per LFI servizi ferroviari ridotti da martedì 17 marzo

Un'altra compagnia si appresta a rivedere i suoi servizi alla luce della situazione delicata che stiamo vivendo.

Il Gruppo LFI Spa rende infatti noto l’elenco dei servizi ferroviari che saranno garantiti a partire da martedì prossimo, 17 marzo 2020, nel rispetto dell’Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 emessa del Presidente della Regione Toscana.

“Come TFT Spa e Gruppo LFI spa – dice il Presidente Maurizio Seri – abbiamo deciso di garantire le percorrenze ferroviarie nelle fasce orarie in cui maggiormente viene utilizzato il nostro servizio. Domani, (oggi, ndr) i nostri treni seguiranno ancora l’orario consueto ma da martedì 17 marzo scatterà la riduzione, in vigore dal lunedì al sabato mentre vengono sospesi i servizi festivi. Preciso inoltre che i nostri treni vengono sanificati nel rispetto delle attuali disposizioni. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti del Gruppo insieme alle Organizzazioni Sindacali per la proficua collaborazione e disponibilità in un momento in cui tutte le forze vanno unite nell’obbiettivo comune di superare questa emergenza”.

Treni in circolazione a partire da martedì 17 marzo 2020, da lunedì al sabato. Nei giorni festivi i collegamenti saranno sospesi.

AREZZO-STIA

TRENO 1156 Partenza ore 5.58

TRENO 1160 Partenza ore 6.50

TRENO 1164 Partenza ore 9.00

TRENO 1168 Partenza ore 11.17

TRENO 6172/1672 Partenza ore 13.15

TRENO 6178 Partenza ore 14.21

TRENO 1180 Partenza ore 15.39

TRENO 1184 Partenza ore 17.17

TRENO 1186 Partenza ore 18.21

TRENO 1190 Partenza ore 19.15

TRENO 1194 Partenza ore 20.27

STIA-AREZZO

TRENO 1151 Partenza ore 5.19

TRENO 1155 Partenza ore 6.28

TRENO 1159 Partenza ore 7.30

TRENO 1161 Partenza ore 8.37

TRENO 6167 Partenza ore 10.57

TRENO 6171 Partenza ore 12.52

TRENO 6175 Partenza ore 14.26

TRENO 1179 Partenza ore 15.39

TRENO 6181 Partenza ore 16.51

TRENO 1185 Partenza ore 18.31

TRENO 1187 Partenza ore 19.42

AREZZO-SINALUNGA

TRENO 1009 Partenza ore 8.05

TRENO 1017 Partenza ore 10.18

TRENO 1019 Partenza ore 12.32

TRENO 1021 Partenza ore 13.16

TRENO 6025 Partenza ore 14.32

TRENO 6027 Partenza ore 15.38

TRENO 1033 Partenza ore 17.32

TRENO 1039 Partenza ore 19.28

TRENO 1043 Partenza ore 20.20

SINALUNGA-AREZZO

TRENO 1006 Partenza ore 6.29

TRENO 1010 Partenza ore 7.52

TRENO 1012 Partenza ore 9.13

TRENO 1018 Partenza ore 11.27

TRENO 6022 Partenza ore 13.30

TRENO 6026 Partenza ore 14.16

TRENO 6028 Partenza ore 15.28

TRENO 1032 Partenza ore 17.22

TRENO 6040 Partenza ore 19.18