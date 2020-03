Ferrovie: il Ministero dei Trasporti sospende i treni notturni

Dopo i fatti dello scorso week end e di ieri, arriva un taglio drastico dall'alto.

Dalla sera di sabato 14 marzo i treni notturni non saranno più disponibili.

Lo comunica il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. "Al fine di contrastare e contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus - si legge in una nota - il MIT sta progressivamente razionalizzando l'offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell'11 marzo".

Il Ministero viene quindi incontro alle richieste dei sindaci e dei governatori del Sud, terrorizzati per la possibile propagazione del virus.