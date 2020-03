Ferrovie, la chiusura in Borsa di venerdì: boom Bombardier, bene FNM

Vediamo come sono andate nell'ultima seduta della settimana, le aziende del settore ferroviario quotate in Borsa.

Dopo la disastrosa chiusura di ieri, alcuni titoli del comparto ferroviario, provano a reagire. È il caso della canadese Bombardier che a Toronto chiude a 0,780 dollari canadesi con +0,140 (+21,88%).

Tenta il recupero anche l’italiana FNM che a Milano finisce a 0,4325 euro con +0,0310 (+7,72%), seguita da CAF che a Madrid termina a 30,850 euro con +1,600 (+5,47%) e Talgo che a Madrid chiude a 4,140 euro con +0,130 (+3,24%).

In rialzo anche Alstom che a Parigi finisce a 38,46 euro con +0,36 (+0,94%) e Newag che a Varsavia termina a 17,75 zloty con +0,15 (+0,85%).

Chiusura stabile sia per Siemens che a Francoforte finisce a 69,59 euro, che per Vossloh che a Francoforte termina a 27,200 euro. Seduta in calo invece per Jungfraubahn che in Svizzera chiude a 109,00 franchi svizzeri con -1,60 (-1,45%). Lieve ribasso per Stadler Rail che in Svizzera finisce a 39,74 franchi svizzeri con -0,12 (-0,30%) e PKP che a Varsavia termina a 9,12 zloty con -0,01 (-0,11%).

I dati riportati hanno ovviamente carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio.