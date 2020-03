Ferrovie: i convogli di Trenitalia e Italo in circolazione oggi

Servizi ridottissimi di Frecce, Intercity, Regionali e Italo, anche oggi.

Le compagnie ferroviarie hanno diramato anche per la giornata odierna riduzioni notevoli dei mezzi in viaggio per fronteggiare la pandemia e anche in considerazione dei pochi viaggiatori in circolazione.

La riduzione, come accennato a inizio articolo, non riguarda solo la compagnia di bandiera ma anche il suo competitor.

L'offerta rimodulata di Trenitalia con le modifiche ai treni a lunga percorrenza ma anche a quelli regionali è consultabile cliccando qui, dove è possibile trovare anche i treni locali disponibili suddivisi per regione.

L'offerta di Italo, invece, è disponibile cliccando qui.

Il consiglio, come sempre, è però di NON mettersi in viaggio se non è indispensabile.