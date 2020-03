Ferrovie: nel Lazio dal 16 marzo parte l'orario festivo

Drastici e inevitabili cambiamenti nella Regione Lazio come comunicato dall'Assessore ai Trasporti Mauro Alessandri.

"Al termine di un lungo confronto con Trenitalia, a seguito di una nota pervenutaci stamane, abbiamo dovuto assumere una difficile decisione; da lunedì 16 MARZO infatti nel Lazio sarà in vigore l’orario FESTIVO del Servizio ferroviario regionale.

Come assessorato abbiamo chiesto, e ottenuto, di mantenere comunque la prima corsa del mattino come da orario feriale, da tutte le origini verso Roma: riteniamo fondamentale tutelare il più possibile le fasce di lavoratrici e lavoratori più deboli e che non possono usufruire di alcuna forma di lavoro agevolato.

Chiederemo all’Osservatorio regionale dei trasporti, che ringrazio per il senso di responsabilità che sta dimostrando in queste ore di interlocuzione con noi, di supportarci nel monitoraggio nell'andamento del servizio e nella verifica puntuale degli eventuali disagi che questa necessaria scelta comporterà nei giorni che abbiamo davanti. Saremo meglio in grado di adottare, così, le eventuali correzioni".