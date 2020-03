Ferrovie: svia di nuovo un treno di EAV sulla linea Napoli-Benevento

Altro svio, per la seconda volta in pochi giorni, di un treno della linea ferroviaria Napoli-Benevento, via Valle Caudina, di EAV.

Stavolta l'Alfa è uscito dai binari in galleria. È accaduto nel territorio del comune di Santa Maria a Vico con il treno che procedeva in direzione Benevento.

Dalle prime informazioni sembra che ci fossero solo 5 persone a bordo, soprattutto a causa delle restrizioni previste dal decreto Conte.

Sul fatto è intervenuto il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi: “Non è possibile, si tratta del secondo caso in un mese, ora basta, ci faremo sentire con EAV nelle sedi opportune, nel 2020 non possono andare in scena questo tipo di incidenti”. Un po' di preoccupazione anche tra i residenti che hanno udito il sordo e forte tonfo del treno che ha strusciato contro le pareti del tunnel.