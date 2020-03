Ferrovie: dalla Cina 3.000 treni merci partiti per l'Europa

Sono 3.000 in totale, i treni merci partiti per l'Europa e l'Asia centrale da un deposito di merci a Urumqi, capoluogo della Regione Autonoma di Xinjiang Uygur, nel nordovest della Cina.

Un convoglio che trasportava beni di prima necessità, elettrodomestici e capi d'abbigliamento è partito dal centro di distribuzione di Urumqi, costruito appositamente per le operazioni dei treni merci Cina-Europa, diventando il treno in partenza numero 3.000 dal centro. Il treno impiegherà più di 60 ore per arrivare a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan.

Il vicedirettore generale del Xinjiang Great Land Bridge Group - il gruppo che gestisce il trasporto merci lungo la nuova Via della Seta - ha spiegato che grandi scorte di merci sono in attesa di essere distribuite e che il centro ha organizzato turni di lavoro che coprono le 24 ore per abbreviare i tempi di carico.

Il mese di marzo ha visto un'impennata della domanda di trasporto. Il magazzino aveva stoccato 140 container e 3.780 tonnellate di carico, tra cui beni di prima necessità, vestiario, apparecchi elettrici e forniture agricole, come tubi in PVC e macchine per l'irrigazione. "Tutti i carichi saranno consegnati in Asia centrale o in Europa via treno", ha detto Su Yujin, un responsabile della logistica del gruppo.

Da quando è entrato in funzione nel maggio 2016, il centro di distribuzione è diventato l'unico sito nello Xinjiang da cui partano treni merci che raggiungono 23 Paesi e regioni in Europa e in Asia centrale. Secondo Nan, il centro prevede di gestire oltre 1.000 treni quest'anno.