Ferrovie, Svizzera: trasporti pubblici regolari, trasporti turistici sospesi

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha emanato una serie di raccomandazioni per i trasporti pubblici in Svizzera, che resteranno probabilmente in vigore fino al 26 aprile 2020.

Oltre alle raccomandazioni per gli utenti dei trasporti pubblici, l’UFSP ha diramato anche raccomandazioni per le imprese dei trasporti pubblici. Il Consiglio federale ha incaricato FFS SA per tutto il trasporto ferroviario e AutoPostale SA per i trasporti pubblici su strada (autobus e tram) di prendere le disposizioni del caso e di attuarle d’intesa con l’Ufficio federale dei trasporti.

L’offerta di base dei trasporti pubblici è mantenuta. Il traffico turistico, le corse speciali e i viaggi di gruppo sono invece cancellati. L’UFSP raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare le ore di punta per mantenere bassa l’occupazione in modo distribuito.

Secondo le disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica, i trasporti pubblici devono rimanere operativi anche durante un’epidemia o pandemia, in quanto la riduzione dell’offerta nei trasporti pubblici causerebbe pesanti conseguenze in diversi settori della vita e dell’economia. È pertanto fondamentale mantenere un’offerta di base nei trasporti pubblici.

Conformemente a quanto stabilito dall’ordinanza OCTS, le FFS sono l’organizzazione incaricata del coordinamento del sistema nel traffico ferroviario, mentre AutoPostale SA coordina i trasporti pubblici regionali su strada (autobus e tram). Per i trasporti a fune e i battelli con funzione di collegamento basilare, per analogia devono essere riprese le disposizioni dei leader di sistema.

Le organizzazioni coordinatrici FFS (ferrovia) e AutoPostale (strada) garantiscono, d’intesa con l’UFT, l’attuazione delle raccomandazioni dell’UFSP in seno alle imprese dei trasporti pubblici e ordinano in modo uniforme in tutta la Svizzera ulteriori misure necessarie per la gestione del sistema. Le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’attuazione vincolante.

Le FFS e AutoPostale applicano diverse misure per quanto concerne l’offerta, la protezione dei clienti e dei collaboratori, l’informazione alla clientela e la condiscendenza.

Offerta

• I trasporti pubblici regolari (per il traffico regionale e a lunga percorrenza) continuano a circolare come da orario.

• Il traffico sulle linee prettamente turistiche senza funzione di collegamento, le corse speciali e le corse storiche sono sospesi.

• Tutti i viaggi di gruppo sono annullati.

• L’offerta internazionale verso l’Italia è già stata limitata. Ulteriori restrizioni sono previste per tutto il traffico internazionale a lunga percorrenza di viaggiatori.

• L’autorità competente per i controlli alle frontiere nega l’entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o una regione a rischio che non soddisfano le condizioni definite. I relativi controlli alle frontiere sono eseguiti dalle autorità competenti e non dal personale dei trasporti pubblici.

• Il traffico merci viene mantenuto, per quanto possibile, con il suo volume attuale. L’UFSP non vede alcun motivo per limitarlo. Sono state attuate le misure protettive per i collaboratori del traffico merci.

Protezione dei clienti e dei collaboratori

• Dove possibile, nelle stazioni e alle fermate i treni e gli autobus aprono tutte le porte per evitare ai passeggeri di doverle aprire manualmente azionando i relativi pulsanti.

• Tutti treni delle FFS vengono puliti più volte al giorno, in particolare le superfici all’entrata, nel compartimento viaggiatori e nei WC. Di notte i treni vengono nuovamente puliti a fondo.

Le misure di protezione del personale sui mezzi di trasporto vengono attuate nel miglior modo possibile:

• Nel traffico a lunga percorrenza i treni continueranno a essere accompagnati. Da subito si riducono notevolmente i controlli dei biglietti. Rimane in vigore l’obbligo del biglietto.

• Nel traffico regionale i controlli sporadici sono sospesi fino a nuovo avviso, anche in questo caso rimane valido l’obbligo del biglietto.

• Il rilevamento delle frequenze nel traffico regionale e a lunga percorrenza è sospeso.

• Si rinuncia completamente ai servizi di catering nei treni a partire da sabato 14 marzo (carrozze ristorante e servizio al posto).

• In caso di bassa affluenza è possibile la chiusura dei Centri viaggiatori e dei punti vendita e/o un adeguamento degli orari di apertura. L’informazione sarà diffusa direttamente presso le sedi interessate.

• Sugli autobus la porta anteriore all’altezza del conducente rimane chiusa, così come il settore del personale viaggiante. La vendita di biglietti sugli autobus è sospesa.

Informazione alla clientela e condiscendenza nel traffico ferroviario

• L’orario online su ffs.ch viene costantemente aggiornato. Le FFS e AutoPostale raccomandano di consultare l’orario su ffs.ch e nell’app Mobile FFS prima di mettersi in viaggio.

• I clienti vengono informati attraverso gli usuali canali d’informazione nelle stazioni, sui treni e sugli autobus nonché alle fermate (schermi, tabelloni delle partenze e annunci agli altoparlanti) sulle nuove raccomandazioni e misure per i trasporti pubblici.

• Le FFS e AutoPostale continueranno a essere concilianti, i costi per i viaggi annullati o non effettuati fino al 26 aprile 2020 saranno rimborsati per intero.

• Si consiglia, nel limite del possibile, di non acquistare i titoli di trasporto allo sportello, ma di avvalersi di altre soluzioni quali acquisto online, Mobile FFS, distributori automatici di biglietti, al telefono, EasyRide o altre app di ticketing.