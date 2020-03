Ferrovie, protocollo Abruzzo-RFI: fermata di Martinsicuro e soppressione di 141 passaggi a livello

Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha sottoscritto oggi tre protocolli di intesa con RFI, al fine di implementare le infrastrutture, migliorare i collegamenti e offrire alla popolazione abruzzese e ai turisti servizi più efficaci.

Il primo protocollo riguarda la realizzazione di una stazione ferroviaria nel Comune di Martinsicuro, sottoscritto con l'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, e il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.

Martinsicuro è il primo comune che si incontra in Abruzzo per chi proviene da Nord, ha 16.000 abitanti e decine di migliaia di turisti nel periodo estivo. “Dopo anni di chiacchiere noi abbiamo messo a disposizione la somma di un milione e 300mila euro, necessaria per garantire il nostro impegno pari al 50%. – ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo , Marco Marsilio - Una infrastruttura che è evidentemente necessaria per un centro così importante e per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico”.

Il secondo protocollo punta alla soppressione di 141 passaggi a livello che insistono su cinque linee regionali. Interventi che verranno realizzati con risorse statali. 12 passaggi a livello sono lungo la tratta Teramo-Giulianova; 46 sulla Roma-Pescara; 22 sulla Roccasecca-Avezzano; 17 sulla Sulmona-Carpinone e 44 sulla Terni-Sulmona (elenco in allegato).

“La diminuzione dei tempi di percorrenza passa anche attraverso l'eliminazione dei passaggi a livello - ha detto il presidente Marsilio – un accordo che evidenzia l’attenzione che il governo regionale pone sull'intera rete ferroviaria”.

Il terzo protocollo avvia il processo di valorizzazione delle stazioni ferroviarie come opportunità di aggregazione, come punti di erogazione alla mobilità integrata. Un programma di intermodalità che prevede la realizzazione di hub dedicati al trasporto sostenibile e intelligente, favorendo lo scambio ferro-gomma, raccordando le stazioni con le piste ciclabili e favorendo la mobilità elettrica e quella condivisa.

“Ringrazio l'amministratore delegato di RFI per la disponibilità che ha manifestato nei confronti della nostra Regione, che finalmente si è presentata al confronto con la volontà di realizzare gli impegni, garantendo gli impegni finanziari necessari e sostenendo progetti che favoriranno lo sviluppo economico e turistico dell'Abruzzo”, ha concluso il presidente Marsilio.