Ferrovie: la fake news dei treni merci con i carri armati sopra

Non bastava il Coronavirus, ora ci si mettono anche gli idioti del complotto.

L'11 marzo scorso su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un treno merci trasportare alcuni carri armati. L'immagine è accompagnata da un commento in cui si sostiene che si tratterebbe di uno scatto attuale. Il messaggio continua con la solita, ormai ben nota domanda stupida a cui tutti dovremmo essere abituati: «Xke carri armati ? Cosa ci sta da sapere?».

Questa notizia è quantomeno fuorviante e tende solo a creare panico, come se ce ne fosse bisogno.

La foto è infatti vera ma non è stata scattata a marzo 2020 bensì cinque anni fa (novembre 2015) e mostra un treno carico di carri armati mentre passa per la stazione ferroviaria di Fabriano, nelle Marche. La destinazione del carico era Capo Teulada (Sardegna) dove si trova un poligono militare.

Va detto, in aggiunta, che treni militari ce ne sono sempre stati in Italia, anche prima dell'avvento del Coronavirus, quindi vedere carri armati o Lince su treni merci è assolutamente normale come dimostriamo con le prime due foto trovate nei nostri archivi.

In un momento complicato come questo sarebbe davvero utile se certe persone smettessero di fare gli idioti e se le altre iniziassero a usare il cervello prima di rendere virali "notizie" che sono tutto tranne che vere.