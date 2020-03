Ferrovie, Campania: taglio drastico delle corse anche per EAV

Si va verso la riduzione del trasporto su ferro e gomma del 50%.

È questo il piano al quale EAV, holding del trasporto pubblico in Campania, sta lavorando. Un progetto di riduzione che garantirà e rafforzerà le fasce orarie di frequentazione dei lavoratori pendolari.

Allo studio, le fasce orarie per metropolitana e ferrovia: la prima dalle 6.00 alle 11.00 e la seconda dalle 15.00 alle 20.00 Il servizio si fermerà nella fascia 11.00-15.00, per evitare, quanto più possibile, il contatto tra i lavoratori che usufruiscono del servizio, in base a diversi turni di lavoro.

Dalle 20, invece, si va verso la sospensione del servizio anche per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai dipendenti di EAV. Alla base del lavoro in corso, motivazioni di sicurezza sanitaria, di pulizia, di problemi legati a una riduzione del personale interno ed esterno disponibile, ma anche di natura economica.

Mercoledì, si è registrato, infatti, un crollo degli incassi, inferiore ai 10mila euro rispetto a una media di 80mila euro.