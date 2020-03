Ferrovie: tutte le variazioni al servizio di Trenitalia nella giornata di oggi

Come abbiamo avuto modo di vedere ieri sera, si abbatte la scure sulle corse di Trenitalia.

A causa del blocco forzato del Paese, sono cancellate quasi tutte le Frecce e moltissimi treni Intercity. Modifiche molto importanti anche per i treni locali, in quasi tutte le regioni d'Italia.

Di seguito rendiamo disponibile il programma relativo alle corse delle Frecce e dei Treni Intercity.

Per quanto riguarda i programmi per le singole regioni o per singole tratte è possibile trovare informazioni dettagliate nella pagina di Infomobilità.

Inutile dire che, se potete, state a casa.