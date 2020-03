Ferrovie, Anceferr: "Ora soltanto opere urgenti. Si rimandino i lavori ordinari"

“Non si espongano i lavoratori a rischi per la loro salute e per quella degli altri. Disponibili alle emergenze e agli interventi necessari per la sicurezza, ma si rimandino i lavori ordinari”.

Le aziende di manutentori che operano per RFI, associate in Anceferr si rivolgono al loro committente focalizzando l’attenzione sui cantieri in corso dove sono impiegate maestranze che, quando è necessario, attraversano il Paese e agiscono in qualsiasi condizione anche di disagio, per far sì che i treni, merci e passeggeri, possano circolare in tutta sicurezza.

“Abbiamo manifestato a RFI la nostra totale disponibilità a intervenire per scongiurare pericoli o affrontare situazioni di emergenza, ma è necessario che sia rinviata qualsiasi opera non urgente – dice il presidente di Anceferr, Pino Pisicchio – Lo stop obbligato di questi giorni sarà recuperato immediatamente e con straordinario impegno dalle nostre maestranze qualificate e sempre disponibili”.

“Nessuno può far finta di nulla e tutti, ognuno per la nostra parte, ci dobbiamo assumere responsabilità per noi e per gli altri – continua Pisicchio – così, per far ripartire davvero il Paese, per tornare, come dice il presidente Conte, ‘continuare ad abbracciarci’, dobbiamo fermarci ora e realizzare soltanto quello che serve a tutti e non nuoce a nessuno.

Le gare in corso e in scadenza, per esempio, devono essere prorogate, perché le imprese serie come lo sono tutte le nostre 58 associate, non hanno la possibilità di mettere a punto i dossier necessari alla partecipazione”.

“Il nostro committente, le Direzioni territoriali produzione e le altre Strutture Organizzative di RFI, tutti noi con i nostri mezzi e i nostri lavoratori dobbiamo essere uniti nell'unico obiettivo della sicurezza e della salute. – conclude il presidente – Grazie a noi, come dice il nostro slogan ‘l’Italia si muove’, ma ora è il momento che l’Italia si fermi e guarisca per poi ripartire”.