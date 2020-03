Ferrovie, da Parma alla Germania: la pasta Barilla viaggia in treno

Come avevamo anticipato nei giorni precedenti, è partito nei giorni scorsi dall’interporto di Fontevivo un treno speciale carico di pasta Barilla.

Grazie a un accordo siglato fra il Gruppo alimentare e l’azienda di logistica barese GTS, i prodotti arriveranno in Germania su rotaia, abbattendo così gli spostamenti su gomma. Per il momento ci saranno due treni a settimana in viaggio sulla relazione Parma-Ulm (Baden-Württemberg), entrambi composti da 16 vagoni e 32 container adibiti al trasporto di tutti i prodotti Barilla destinati al mercato tedesco.

In totale, grazie all’accordo con GTS saranno circa 4mila i mezzi pesanti che Barilla manderà in pensione, che si traducono in circa 4.500 tonnellate di CO2 risparmiate.

“Siamo orgogliosi di fare parte di questo incredibile progetto. Oggi più che mai è necessario abbattere le emissioni dando vita a trasporti sempre più sostenibili. Inoltre, adottare il trasporto su ferro permetterà un notevole risparmio non solo in termini di emissioni, ma anche di sovraffollamento stradale riducendo sensibilmente il numero di tir in circolazione. Noi come interporto di Parma sosteniamo questa modalità di trasporto, al punto che stiamo provvedendo all'ampliamento del nostro potenziale ricettivo costruendo un nuovo terminal ferroviario a standard europeo che permetterà di accogliere all'interporto di Parma un maggior numero di treni e di merci trasportate”, spiega in una nota l’Ad di Cepim Luigi Capitani.

Questa di GTS è un’iniziativa che fa parte di una più ampia strategia a sostegno della salvaguardia dell'ambiente, causa che l’azienda ha già abbracciato da tempo preferendo il trasporto ferroviario e via mare a quello tradizionale stradale.