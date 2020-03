Autobus: Alstom consegnerà il suo innovativo autobus elettrico alla flotta del Consorcio de Transportes ad Aranjuez

L'operatore locale della città di Aranjuez, AISA, ha firmato un contratto con Alstom per integrare l'innovativo ebus Alstom Aptis nella sua flotta di veicoli urbani.

Con questa firma, la città storica e patrimonio mondiale di Aranjuez diventerà il primo comune della Comunità di Madrid (senza considerare la capitale) a incorporare un veicolo elettrico al 100% ad alta capacità nel Consorcio Regional de Tramportes de la Comunidad de Madrid (Madrid Consorzio dei servizi di mobilità regionale).

La firma del contratto segue diversi giorni di test in cui l'autobus, prodotto da Alstom, ha dimostrato la sua adattabilità, efficienza e perfetta integrazione nell'ambiente urbano e all'interno del resto della flotta dell'operatore. L'operatore regionale di Madrid CRT (Consorcio Regional de Transportes) prevede che Aptis entrerà in servizio su una delle linee che attraversano il centro storico della città entro la fine dell'anno.

“Questo è il primo successo commerciale di Aptis in Spagna, che speriamo essere seguito da altri nel corso di quest'anno. Durante i test effettuati in diverse città spagnole, il nostro innovativo bus elettrico ha suscitato grandi aspettative sia tra gli operatori che tra gli utenti. Questo contratto costituisce un nuovo importante passo per Alstom, che mira a diventare l'attore mondiale più innovativo per una mobilità sostenibile e intelligente”, sottolinea Antonio Moreno, amministratore delegato di Alstom in Spagna.

“La mobilità nel 21 ° secolo è sostenibile o non lo sarà. Ecco perché sono convinto che questa prima esperienza continuerà. Non solo per motivi ambientali, ma anche perché è una vera opportunità di evolversi verso un trasporto pubblico più efficiente, sostenibile, comodo e attraente che contribuisca a decongestionare le strade e le strade”, ha affermato il Ministro dei trasporti, della mobilità e delle infrastrutture della Comunità di Madrid, Ángel Garrido.

Aptis è al 100% elettrico, quindi oltre a decarbonizzare e proteggere l'ambiente, si occupa dell'architettura e dei monumenti di Aranjuez, patrimonio mondiale dell'Unesco.