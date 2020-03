Ferrovie: tre nuove locomotive ibride per CZ LOKO

Il futuro delle locomotive CZ LOKO è nella combinazione di vari tipi di energia, ovvero elettricità, batterie e motori a combustione interna.

"Stiamo lavorando su diverse versioni di nuove locomotive, alcune delle quali dovrebbero essere sul mercato tra il 2022 e il 2023", ha dichiarato l'amministratore delegato Josef Gulyás alla conferenza tecnica sul futuro delle locomotive da manovra nella Repubblica Ceca, tenutasi il 10 marzo a Česká Třebová.

“Rispondiamo a nuove tendenze, sviluppi legislativi e requisiti di mercato. I clienti non solo dell'Europa occidentale sentono che non vogliono più locomotive esclusivamente Diesel. Rispettiamo gli sviluppi attuali in tutto il mercato e ascoltiamo le opinioni dei nostri clienti e partner. La dinamica dell'inevitabile cambiamento è enorme", ha dichiarato Gulyás.

La base di questi concetti è stata la HybridShunter 400 introdotta lo scorso anno, che utilizza l'energia della batteria ed è inoltre dotata di un motore a combustione interna CAT C4.4 per la ricarica di riserva con una potenza di circa 130 kW. Una batteria ricaricata per otto ore dalla rete di alimentazione esterna dovrebbe gestire sedici ore di funzionamento.

I test di prova del prototipo inizieranno quest'anno e diverse importanti aziende industriali ceche hanno già espresso il loro interesse a provarla in condizioni normali di nesercizio.

Le nuove locomotive si chiameranno DualShunter 2000, EffiLiner 2000 e DualLiner 2000.

DualShunter 2000 con una potenza di circa 2 MW si basa su EffiShunter 1000, la prima locomotiva CZ LOKO approvata secondo gli standard internazionali TSI. Il concetto EffiLiner 2000 da quasi 2000 kW include un azionamento diesel-elettrico con una batteria equivalente aggiuntiva da 400 kW.

La terza nuova locomotiva nei piani CZ LOKO è la DualLiner 2000 che consente il funzionamento in entrambi i sistemi di trazione a 3kV e 25 kV 50 Hz, nonché da un motore a combustione interna, se necessario. Entrambe le soluzioni dovrebbero offrire quasi la stessa potenza di 2.000 kW e una velocità di 120 km/h. In tutti i casi il peso non deve superare le 80 tonnellate poiché un peso maggiore significa limitazioni alla circolazione sulle linee regionali più datate.

La combinazione di trazione consentirà ai vettori di servire il cosiddetto "ultimo miglio", vale a dire di circolare su una tratta non elettrificata o servire un raccordo.

“Intendiamo sviluppare questi parametri prestazionali delle nostre locomotive nei prossimi anni. Tuttavia, la nostra attività principale è e sarà le locomotive da manovra e le locomotive per il servizio a medio raggio", ha aggiunto Jaroslav Plhák.

"Se vogliamo mantenere in vita i nostri prodotti per i prossimi trenta anni, dobbiamo innovarli continuamente, essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza e stabilire tendenze nel segmento", ha affermato il direttore tecnico. I tempi sono molto brevi: dallo studio all'inizio della produzione di massa non dovrebbero passare più di quattro anni.