Ferrovie: lo scorso week end il festival dei deviati in Emilia Romagna [VIDEO]

Nella giornata di sabato 7 e domenica 8 marzo scorso, sulla linea Bologna - Rimini tra Castel San Pietro e Castel Bolognese sono stati effettuati importanti interventi di manutenzione a tre ponti ferroviari.

Le operazioni sono iniziate alla mezzanotte circa di sabato 7 marzo e sono terminate alle 22:30 di domenica 8 marzo. I treni Frecciabianca e Intercity provenienti da Milano hanno percorso la normale tratta Milano - Bologna, poi da Anzola sono andati a Castel Maggiore, Ferrara, cambio banco, Ravenna, Rimini e prosecuzione del viaggio come da tabella di marcia.

Invece i Frecciabianca da e per Venezia hanno fatto la linea Rimini - Ravenna - Ferrara prima di riprendere la solita direzione. I treni regionali Ancona - Piacenza sono stati limitati a Castel Bolognese parimenti a quelli Rimini - Bologna via Ravenna.

Questi lavori, a quanto è dato sapere, sono propedeutici per aumentare la velocità della linea a 200 km/h.

Tra le curiosità di questi deviati un insolito Invio a vuoto per Ravenna composto dalla E.464.498 con al seguito una vettura MDVE, una MDVC, ancora una MDVE e la Pilota MDVC in coda, l'Intercity per Taranto espletato straordinariamente dalla coppia E.414.109 e .148, entrambe in livrea Intercity Giorno ma soprattutto la primissima Pilota UIC-Z1 (50 83 80-98 138-3) e la prima E.401 (.033) sulla linea Ravenna-Rimini, in servizio sull'Intercity 35612 Taranto-Milano Centrale.

Come sempre a documentare il tutto foto e video di Akiem483.