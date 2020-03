Ferrovie: le ÖBB garantiscono il servizio merci in Italia

Nonostante la chiusura del Brennero ai treni passeggeri prosegue l'attività dei convogli merci.

ÖBB rende noto che a seconda della domanda dei clienti, la capacità di trasporto intermodale e convenzionale di merci per ferrovia da / per l'Italia può essere aumentata in qualsiasi momento.

Attualmente vengono garantiti i collegamenti intermodali TransFER da e per l'Italia con i Monaco-Trieste; Salzburg-Trieste; Villach-Trieste; Wels-Trieste; Trieste-Vienna-Linz-Trieste; Salzburg-Trieste-Graz-Salisburgo; Verona-Lubecca e Vienna-Melzo. Con il trasporto convenzionale di merci, incluso quello di merci pericolose, ÖBB viaggia da Villach da/per S. Stino, Desio, S.Giorgio Di Nogaro, Lugo, Pescara, Maddaloni fino a Bicocca e offrendo quindi l'intera gamma di servizi di trasporto merci su rotaia da e verso l'Italia.

Il funzionamento della RoLa Wörgl-Brenner è attivo e dipende principalmente dalla capacità di utilizzo degli spedizionieri e dei camionisti. Il collegamento RoLa Trento-Wörgl è invece temporaneamente sospeso dall'11 marzo anche se si sta lavorando per un ripristino.