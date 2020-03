Ferrovie: l'Austria sospende i treni internazionali sul Brennero

La notizia era nell'aria ma ora diventa ufficiale.

L'Austria sospende i treni internazionali al Brennero. Già da ieri sera, del resto, se non abbiamo avuto indicazioni errate, è stato soppresso il RailJet su Bolzano.

Messe in pratica, dunque le parole annunciate ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, anche se, va detto, la limitazione riguarda, almeno per ora, solo i treni passeggeri e non quelli merci.

A causa della situazione attuale legata al Coronavirus (2019-nCoV), inoltre, tutti i treni NightJet/ EuroNight da/per l´Italia, così come tutti gli Intercitybus ÖBB da/per Trieste, Udine e Venezia sono sospesi.

I biglietti ÖBB da/per l'Italia, con validità fino al 3 aprile 2020 incluso, possono essere annullati senza penale tramite la richiesta di rimborso e risarcimento.