Ferrovie: le SBB sospendono i collegamenti Eurocity per Venezia

Anche la Svizzera interviene con la scure e gli Eurocity delle FFS, alcuni dei quali solitamente arrivano fino a Venezia, ora si attestano a Milano.

La misura riguarda due collegamenti di andata e ritorno al giorno, uno da Ginevra e uno da Zurigo. Gli altri collegamenti ferroviari con l'Italia sono mantenuti e funzionano normalmente.

Le prenotazioni per viaggi transfrontalieri in Italia stanno diminuendo, avevano indicato le FFS la scorsa settimana. Per quanto riguarda i viaggi già prenotati le FFS garantiscono il rimborso ai clienti che, a causa del Coronavirus, decidessero di annullarlo.

Restano invariate le misure precauzionali negli Eurocity destinati nel nostro Paese. Le FFS disinfettano i treni che viaggiano ogni giorno in Italia e il personale segue le raccomandazioni e le indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica: i collaboratori si lavano le mani regolarmente e mantengono una certa distanza gli uni dagli altri. «Inoltre, abbiamo incaricato il personale a bordo dei treni di effettuare i controlli senza prendere in mano i biglietti», conclude un portavoce di FFS.