Ferrovie: autocertificazione per viaggiare in treno

Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile il nuovo modello di autocertificazione per viaggiare a seguito del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, che vede tutta Italia area a contenimento rafforzato.

Le nuove misure sono necessarie per contrastare il diffondersi del Coronavirus e saranno in vigore fino al 3 aprile 2020. In tutto il Paese gli spostamenti sono consentiti solo in caso di reale necessità.

Se si è costretti a viaggiare in treno (e non solo) per motivi lavorativi o di salute è necessario portare con sè la documentazione necessaria, che, in caso di controllo, verrà verificata dalle forze di Polizia.

Una falsa dichiarazione costituisce un reato. Tutti i provvedimenti del Decreto #Iorestoacasa sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Fonte FS News