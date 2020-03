Ferrovie, Coronavirus: per le Ferrovie Svizzere perdite economiche e di passeggeri

Non è solo l'Italia a vedere una flessione importante del servizio passeggeri in ferrovia.

In Svizzera a causa dell'epidemia di Coronavirus, i passeggeri nelle stazioni e sui treni delle FFS sono diminuiti del 10%-20% mentre i viaggiatori diretti in Italia sono calati drasticamente del 90%.

Non da meno le defezioni verso la Francia con i viaggiatori che sono scesi del 60% dopo lo scoppio dell'epidemia. A causa del diffondersi del virus l'azienda ferroviaria svizzera denuncia una perdita di circa mezzo milione di franchi al giorno.

Per proteggere i collaboratori e i passeggeri, le FFS prevedono anche l'installazione di pannelli in plexiglas nei punti vendita, ha dichiarato ai media il direttore generale delle FFS Andreas Meyer. Non ci sono invece le capacità per mettere a disposizione disinfettanti sui treni e nelle stazioni.