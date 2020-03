Ferrovie: campagna di comunicazione sugli abbonamenti regionali Trenitalia

Trenitalia ha avviato una campagna per informare i suoi clienti in merito alla detrazione dell'imposta lorda sugli abbonamenti regionali.

Trenitalia ha infatti avviato una campagna di comunicazione per informare i propri clienti che da quest’anno, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, la detrazione dell’imposta lorda del 19% per l’acquisto di abbonamenti regionali può essere ottenuta solamente se il pagamento avverrà con sistemi tracciabili.

La spesa di tale abbonamento dovrà dunque essere effettuata utilizzando carte di credito, di debito o prepagate presso i rivenditori autorizzati, o con versamento bancario o postale.