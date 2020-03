Ferrovie: apertura posticipata di un mese per la Ferrovia del Monte Generoso

La società che gestisce la storica Ferrovia del Monte Generoso che si arrampica sulla montagna ha deciso di posticipare di 30 giorni l’apertura stagionale dell’impianto per arginare il rischio di contagio da Coronavirus.

“La causa è l’attuale situazione in Ticino e nei paesi limitrofi”. Fanno sapere. L’apertura è dunque prevista per il 25 aprile. In questo modo, continua l’azienda, “la Ferrovia Monte Generoso SA decide di dare priorità assoluta alla salute della popolazione e dei suoi dipendenti, mettendo a disposizione ogni sforzo possibile”.

Si è investito molto in questi mesi sul rinnovo della ferrovia e in particolare sulla sostituzione dei binari, e quindi l’apertura era molto attesa. Invece bisognerà aspettare la fine di aprile per arrivare sulla vetta del monte e godere di questo meraviglioso panorama transnazionale o per un pranzo di lusso nel Fiore di Pietra progettato da Mario Botta.

Foto di Giorgio Stagni - http://www.stagniweb.it/foto6.asp?File=mgeneros&righe=1&inizio=29&InizioI=1&RigheI=100&Col=5, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58312848