Ferrovie, EAV: catene in plastica per delimitare le cabine dei treni

La tutela dei lavoratori passa anche attraverso gesti importanti.

Per questo motivo, a partire da oggi e progressivamente nei prossimi giorni, EAV installerà catene in plastica per delimitare l'accesso allo spazio attiguo alla cabina di guida del treno nella direzione di marcia.

A tutela di tutti, soprattutto dei lavoratori a contatto con il pubblico, perché se vi fosse un contagio tra i lavoratori di EAV questo comporterebbe ricadute serie sulla circolazione ferroviaria e sul servizio offerto.

Una mossa intelligente visto anche il basso afflusso di viaggiatori, con EAV che confida nel buon senso e nella comprensione di tutti in questo momento particolare.