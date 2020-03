Ferrovie: il Gruppo FS Italiane al Middle East Rail di Dubai

Lo sviluppo del settore ferroviario e della mobilità in tutta l’area mediorientale, soprattutto nel mercato asiatico, è al centro del Middle East Rail.

Si tratta di una delle principali fiere di settore che si è svolta a Dubai il 25 e 26 febbraio 2020, con la partecipazione anche di Ferrovie dello Stato Italiane che nel suo stand ha introdotto le società del Gruppo operative in ambito extra UE: FS International, Italferr e Italcertifer.

Per FS Italiane è stata l’occasione anche per accogliere la delegazione guidata da Ahmed Mohammed Shareef Al Khoori, General Director della Federal Transport Authority in UAE (United Arab Emirates), al quale è stata illustrata una sintesi dei principali servizi offerti e delle soluzioni proposte dal Gruppo in ambito di trasporti e mobilità in Italia e nel contesto internazionale, con focus su:

linee italiane e servizi di trasporto alta velocità con Frecciarossa1000;

progetto Metro Riyadh: FS International si occupa della gestione e manutenzione della linea e del materiale rotabile (O&M).

Presso lo stand di FS Italiane sono state accolte anche altre autorevoli personalità, tra le quali una delegazione del Ministero dei trasporti egiziano, alcuni rappresentanti di Etihad Rail negli Emirati Arabi Uniti e dei principali player ferroviari quali Hitachi Rail, Alstom, Bombardier, Progress Rail, Lucchini, Hyper Poland.

Il Gruppo FS Italiane ha preso parte al panel Concerning Innovation, in cui sono state presentate al pubblico numerose iniziative e nuovi servizi digitali, in particolare la ticketing app Nugo creata da FSTechnology e in grado di fornire ai passeggeri un’unica interfaccia per l’acquisto di viaggi multipli con un unico biglietto indipendentemente dall'operatore, dalla quantità e dalla tipologia di mezzi da utilizzare per gli spostamenti. Ruolo di primo piano anche per il design nel settore dell’innovazione, in cui Italferr rappresenta un'eccellenza italiana e un riferimento europeo nell'uso del BIM (Building Information Modeling).