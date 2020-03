Ferrovie: momentaneamente sospese le attività al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Anche il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa si adegua alle norme emanate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

In ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020 in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa rimarrà chiuso al pubblico fino al prossimo 3 aprile.

Tutti gli eventi in calendario sono rinviati a data da destinarsi. Per informazioni è disponibile l’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Fonte Fondazione FS Italiane