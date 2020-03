Ferrovie, Vigezzina-Centovalli: aggiornamento per i frontalieri

A differenza di quanto comunicato domenica 8 marzo, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli mantiene i treni per la mobilità transfrontaliera per coloro che lavorano in territorio svizzero.

Da oggi, lunedì 9 marzo, saranno effettuate esclusivamente le corse internazionali che interessano il lavoro transfrontaliero, oltre a quelle di mobilità interna su territorio italiano e svizzero.

Gli orari dei treni sono i seguenti:

Inoltre, come si legge nel comunicato diramato dalla Ferrovia Vigezzina-Centovalli, il traffico regionale da Locarno a Camedo è garantito come di consueto e sono state aggiunte tre corse supplementari per il collegamento con la tratta italiana attraverso un trasbordo nella stazione di Camedo:

- treno 119 con partenza da Camedo alle ore 06.39

- treno 80 con partenza da Locarno alle ore 17.47

- treno 181 con partenza da Camedo alle ore 18.40