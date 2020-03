Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Ancora una volta è il Coronavirus a prendersi la scena. La paura del contagio sta profondamente modificando il modo di viaggiare degli italiani e non solo (Ferrovie: psicosi nei trasporti, meno treni e aerei e più auto sulle strade), e imponendo alle società ferroviarie apposite misure.

E quindi, Trenitalia proroga le richieste di rimborso (Ferrovie, Coronavirus: Trenitalia proroga le richieste di rimborso), Trenord conferma le variazioni al servizio (Ferrovie: Trenord conferma le variazioni al servizio nella settimana in arrivo) e rimanda la prova per la selezione di nuovo personale (Ferrovie: Trenord rimanda la prova preselettiva per il recruiting), Italo rimborsa i biglietti (Ferrovie, emergenza Coronavirus: nuove misure da Italo), Ferrotramviaria ferma alcuni treni (Ferrovie: effetto Coronavirus, Ferrotramviaria ferma alcuni treni) e Trentino Trasporti sospende le corse scolastiche (Ferrovie, Coronavirus: Trentino Trasporti sospende le corse scolastiche fino al 14 marzo).

Intanto, un mese dopo il grave incidente ferroviario occorso al Frecciarossa 9595 nel lodigiano e costato la vita a due macchinisti, sono finalmente tornati regolari i treni sulla AV Milano – Bologna (Ferrovie: tornano regolari i treni sulla AV Milano - Bologna). Trenitalia ha poi deciso di cambiare il numero del Frecciarossa coinvolto nell’incidente (Ferrovie: dopo l'incidente il Frecciarossa 9595 cambia numero), e procede alla rimozione della scritta "10 Anni di Frecciarossa" dagli ETR 400 (Ferrovie: sempre meno ETR 400 con la scritta "10 Anni di Frecciarossa").

Potrebbe sembrare sciocco credere alle dicerie popolari, eppure anno bisesto anno funesto sembrerebbe avversarsi per le nostre ferrovie (Ferrovie: un anno iniziato malissimo sui binari italiani ). Così proprio nello stesso giorno del ripristino della tratta in cui si è verificato l’incidente di Lodi, un incendio sulla Direttissima Roma – Firenze ha provocato nuovi pesanti disagi alla circolazione (Ferrovie: incendio in Direttissima Roma - Firenze e traffico nel caos).

Sul fronte dei rotabili, buone notizie da Trenitalia per i pendolari del Lazio (Ferrovie: in arrivo 72 treni in tre anni nella Regione Lazio) e dell’Umbria (Ferrovie: 12 nuovi treni per la Regione Umbria) grazie all'arrivo di nuovi convogli, mentre stando alle dichiarazioni del segretario generale della Fit-Cisl Toscana, Stefano Boni, alcuni nuovi convogli regionali sarebbero bloccati dalla burocrazia dovuta all'inefficienza della ANSFISA, voluta dall'allora ministro Toninelli sulla scia della commozione per il disastro del Ponte Morandi, che ha sostituito l’ANSF (Ferrovie, Boni (Fit-Cisl): "15 treni Rock fermi in attesa di collaudo").

Convogli che prendono servizio e convogli destinati a breve a lasciarlo, come le storiche E.444R, che anche se prossime alla dismissione, risultano ancora indispensabili (Ferrovie: le E.444R "Tartaruga", a fine carriera ma ancora utilissime).

Le notizie dall'estero arrivano questa settimana dalla Spagna, dove Renfe inizia la sua collaborazione negli Stati Uniti (Ferrovie: Renfe inizia la sua attività negli Stati Uniti), dalla Francia con il grave incidente occorso a un TGV (Ferrovie, Francia: deraglia TGV, ferito il macchinista e i passeggeri) e dalla Svizzera che prosegue l’iter verso l’ormai prossima inaugurazione della Galleria del Monte Ceneri (Ferrovie, Svizzera: conclusa la messa in esercizio tecnica del Monte Ceneri) e dove il Giruno SBB ha ricevuto l’approvazione per l’Italia (Ferrovie: il Giruno SBB ha ricevuto l'approvazione per l'Italia).

E poi ancora novità dall'Austria dove il CityJet Eco prosegue i suoi test (Ferrovie, Austria: il CityJet Eco prosegue i suoi test in servizio regolare), e dalla Germania dove DB dispone già di 58.000 carri merci "silenziosi" (Ferrovie, Germania: per le DB già 58.000 carri merci "silenziosi"), e si pensa a una nuova linea veloce tra Dresda e Praga (Ferrovie: una nuova linea veloce transfrontaliera tra Dresda e Praga).