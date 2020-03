Ferrovie: Trenitalia "rimanda" gli ETR 700 in Adriatica?

Sembra rimandata, anche se di poco, una parte della rivoluzione della linea Adriatica.

Scorrendo i quadri orario di RFI si può notare che tre Frecciabianca dovevano cessare servizio nelle prossime settimane. In particolare il Frecciabianca 8830 Bari Centrale - Milano Centrale il 5 aprile, il Frecciabianca 8815 Venezia Santa Lucia - Lecce il 23 maggio e il Frecciabianca 8816 Lecce - Venezia Santa Lucia il 24 maggio.

Se però si confrontano questi dati con quelli previsti sull'orario di Trenitalia, si può vedere che da qualche giorno le prenotazioni oltre queste date, che finora erano bloccate, ora sono possibili fino alla fine di giugno.

Alla luce di ciò sembra dunque che tutti e tre i treni non verranno cambiati nelle giornate previste inizialmente, probabilmente per poter operare con un numero maggiore di ETR 700 o forse in attesa che questi convogli, che ancora ogni tanto manifestano qualche problema, trovino una maggiore affidabilità.

Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno altre novità sull'argomento, nel qual caso non mancheremo di informarvi.