Ferrovie: treni AV deserti, Trenitalia e Italo tagliano le corse

Il Coronavirus si abbatte come una mannaia sui collegamenti ad alta velocità sulla Torino-Milano, verso il centro Italia.

Lo stop imposto dal Governo a scuole e università e il congelamento del turismo, hanno svuotato gli elettrotreni di Trenitalia che corre ai ripari e riorganizza l'offerta. Per questo motivo da oggi scatta il taglio del 17% dell'offerta: sui 58 treni alta velocità giornalieri, ci sono 8 Frecciarossa in meno tra Torino-Milano e Roma, quattro all'andata e quattro al ritorno, dal lunedì al sabato e 10 la domenica.

Dall'orario pubblicato online oggi non risultano acquistabili i treni in partenza alle 10,50, 11,50, 12,50 e 14,50. Analoghe soppressioni sono previste al ritorno, anche se la rimodulazione è ancora in via di definizione.

Stando all'orario pubblicato online da Italo, in questi giorni non circola nemmeno il treno delle 11,33 da Torino Porta Nuova.