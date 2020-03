Ferrovie: nasce Salcef Bau GmbH

L’azienda tedesca H & M Bau, in capo a Salcef dal 2018, cambia ragione sociale diventando Salcef Bau GmbH.

La sede principale della società è stata spostata in Baviera, dove sono stati predisposti nuovi uffici per una superficie complessiva di 420 m2. Rimane comunque intatta la storica sede operativa di Hellenthal, in Renania Settentrionale-Vestfalia.

Salcef Bau GmbH manterrà viva l’importante tradizione di un’azienda attiva sul mercato tedesco nel settore delle costruzioni e delle manutenzioni ferroviarie, specializzata nella realizzazione di opere civili per l’infrastruttura ferroviaria.

Nell’ultimo anno l’impresa ha visto aumentare del 100% il proprio fatturato e ha raddoppiato i lavoratori assunti: questo rinnovamento sarà l’occasione per dare ulteriore slancio agli investimenti e all’espansione sul mercato tedesco da parte di Salcef.